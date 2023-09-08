Уже в эту субботу во Вроцлаве сборная Украины сыграет матч против национальной команды Англии в рамках отбора Евро-2024. Несмотря на то, что среди букмекеров команда Саутгейта считается безоговорочным фаворитом, некоторые британские аналитические порталы уверены, что легкой прогулки для англичан, как это было в мартовском противостоянии на Уэмбли, не будет.

В свою очередь Сергею Реброву вместе с тренерским штабом придется изрядно обдумать, какие фамилии внести в стартовую 11-ку. Многие игроки, прибывшие в ряды сборной, в собственных клубах находятся без достаточной игровой практики. Футбол 24 в новом выпуске на YouTube спрогнозировал стартовый состав украинцев на матч против лидеров группы С.

Цыганкову "подсунули свинью" в Жироне – два украинца ожидают неизбежных решений тренера