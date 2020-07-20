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Анелька предостерег Салаха и Мане от перехода в Реал

20 июля 11:56 - Читати українською
Анелька предостерег Салаха и Мане от перехода в Реал
Мохамед Салах и Садьйо Мане / Getty Images

Экс-форвард Реала и Ливерпуля Николя Анелька считает, что нападающим "красных" не стоит переходить в мадридский клуб.

"Это потрясающая тройка нападения. Я люблю их всех, особенно Роберто Фирмино, так как он является ключом к успеху Мохамеда Салаха и Садио Мане.

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Салах и Мане сейчас входят в пятерку лучших игроков мира. У них есть необходимый класс для того, чтобы играть за Реал. Но сегодня Ливерпуль спокойно может конкурировать с Реалом, поэтому им не нужно переходить. Ливерпуль – прекрасное место", – цитирует Анелька издание Liverpool Echo.

Напомним, фамилии Салаха и Мане регулярно фигурируют в трансферных слухах, которые связывают футболистов с возможным переходом в Реал.

К слову, Анелька по одному сезону провел в обоих клубах: за "сливочных" он выступал в сезоне 1999/2000, а в Ливерпуле играл на правах аренды из французского ПСЖ в 2002 году.

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