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Агент Салаха отреагировал на заявление об интересе Реала

10:27 2 Читати українською
Агент Салаха отреагировал на заявление об интересе Реала
Мохамед Салах / ФК Ливерпуль

Рами Аббас Исса, который сотрудничает с Мохамедом Салахом, заверил, что его клиент не обсуждал возможный трансфер в Реал.

Напомним, на днях бывший тренер сборной Египта заявил, что Салах получал предложение от Реала в марте 2018 года, о котором рассказал во время пребывания в национальной команде. После раздумий лидер Ливерпуля решил остаться в Англии.

Салах отказался переходить в Реал

Впрочем, агент игрока опроверг, что египтянин делился любыми подробностями относительно предложения Реала. "Мохамед никогда не обсуждал какие-либо карьерные планы с бывшими тренерами", – написал Рами Аббас в Twitter.

Напомним, Салах перебрался в Ливерпуль в 2017 году из Ромы за 42 млн евро. Выиграл Лигу чемпионов 2018/19 и близок к победе в АПЛ, если чемпионат Англии будет возобновлен.

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