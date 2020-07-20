Анелька застеріг Салаха і Мане від переходу в Реал

Екс-форвард Реала і Ліверпуля Ніколя Анелька вважає, що нападникам "червоних" не варто переходити у мадридський клуб.

"Це приголомшлива трійка нападу. Я люблю їх усіх, особливо Роберто Фірміно, тому що він є ключем до успіху Мохамеда Салаха і Садьйо Мане.

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Салах і Мане зараз входять у п'ятірку найкращих гравців світу. У них є необхідний клас для того, щоб грати за Реал. Але сьогодні Ліверпуль спокійно може конкурувати з Реалом, тому їм не потрібно переходити. Ліверпуль – чудове місце", – цитує Анелька видання Liverpool Echo.

Нагадаємо, прізвища Салаха і Мане регулярно фігурують у трансферних чутках, які пов'язують футболістів з можливим переходом в Реал.

До слова, Анелька по одному сезону провів в обох клубах: за "вершкових" він виступав в сезоні 1999/2000, а в Ліверпулі грав на правах оренди з французького ПСЖ у 2002 році.

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