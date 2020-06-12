"Андрюша, что с тобой случилось?": Милевский рассказал, как Несмачный стал свидетелем Иеговы

Экс-нападающий киевского Динамо и сборной Украины Артем Милевский вспомнил, как в свое время его бывший одноклубник Андрей Несмачный резко изменил свою жизнь.

"Когда мы были молодыми, Несмачный все время с нами был. Мы подтягивались к нему за столик, рюмочку-другую, в казино. У него кожанка такая крутая была, авто последней модели. Но в один день все это изменилось.

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Как-то Семин на тренировке поздравил его с днем ​​рождения, а он такой: "Нет, Юрий Палыч, меня не надо поздравлять. Мы праздники не отмечаем". А Семин: "Андрюша, что с тобой случилось?!». И все – он (Несмачный – прим.) отошел от нас в сторону. Сейчас он живет своей жизнью, нормально выглядит", – сказал Милевский во время стрима на собственном YouTube-канале "Миля".

Напомним, Несмачный всю свою карьеру – с 1997 по 2011 годы – провел в киевском Динамо.

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