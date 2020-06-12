"Андрійку, що з тобою сталося?": Мілевський розповів, як Несмачний став свідком Єгови

Екс-нападник київського Динамо і збірної України Артем Мілевський пригадав, як свого часу його колишній одноклубник Андрій Несмачний різко змінив своє життя.

"Коли ми були молодими, Несмачний весь час з нами був. Ми підтягувалися до нього за столик, чарочку-другу, в казино. У нього шкірянка така крута була, авто останньої моделі. Та в один день все це змінилося.

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Якось Сьомін на тренуванні привітав його з днем ​​народження, а він такий: "Ні, Юрій Палич, мене не треба вітати. Ми свята не відзначаємо". А Сьомін: "Андрійку, що з тобою сталося?!". І все – він (Несмачний – прим.) відійшов від нас у сторону. Зараз він живе своїм життям, нормально виглядає", – сказав Мілевський під час стриму на власному YouTube-каналі "Міля".

Нагадаємо, Несмачний всю свою кар'єру – з 1997 по 2011 роки – провів у київському Динамо.

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