Андриюк назвал одного из организаторов договорного матча между молодежными командами Зари и Динамо

Журналист Константин Андриюк сообщил, кто является одним из организаторов договорного матча Заря U-21 – Динамо U-21.

"А теперь перчинки:

- деньги передавали двое молодых и находчивых предпринимателей. Одному – 23 года, другому – 27.

- тренеру Зари U-21 и 5-м игрокам Зари предлагали 5 тысяч долларов.

- Зарепредлагали проиграть Динамо с разрывом в 2 мяча. Коэффициент именно на такой расклад был 5 к 1. Результат матча 1:3.

- один из подозреваемых – футбольный арбитр, который в прошлом сезоне закончил карьеру именно по подозрению в договорных матчах.

Полиция поймала на горячем организаторов договорного матча в Запорожье

И теперь самое смешное.

Деньги злоумышленники передавали в заведении общественного питания McDоnalds. Назар Холодницкий не спит", – написал Андриюк в своем Facebook.