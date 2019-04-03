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Андриюк назвал одного из организаторов договорного матча между молодежными командами Зари и Динамо

11:25 123 Читати українською
Андриюк назвал одного из организаторов договорного матча между молодежными командами Зари и Динамо
Константин Андриюк / Facebook

Журналист Константин Андриюк сообщил, кто является одним из организаторов договорного матча Заря U-21 – Динамо U-21.

"А теперь перчинки:
- деньги передавали двое молодых и находчивых предпринимателей. Одному – 23 года, другому – 27.
- тренеру Зари U-21 и 5-м игрокам Зари предлагали 5 тысяч долларов.
- Зарепредлагали проиграть Динамо с разрывом в 2 мяча. Коэффициент именно на такой расклад был 5 к 1. Результат матча 1:3.
- один из подозреваемых – футбольный арбитр, который в прошлом сезоне закончил карьеру именно по подозрению в договорных матчах.

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И теперь самое смешное.
Деньги злоумышленники передавали в заведении общественного питания McDоnalds. Назар Холодницкий не спит", – написал Андриюк в своем Facebook.

Теги
Динамо Киев Динамо Киев Заря Заря Константин Андриюк Договорные матчи Динамо U-21 Динамо U-21
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