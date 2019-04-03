Андріюк назвав одного з організаторів договірного матчу між молодіжними командами Зорі та Динамо

Журналіст Костянтин Андріюк повідомив, хто є одним з організаторів договірного матчу Зоря U-21 – Динамо U-21.

"А тепер перчинки:

- гроші передавали 2 молодих та винахідливих підприємці. Одному – 23 роки, іншому – 27.

- тренеру Зорі U-21 та 5-м гравцям Зорі пропонували 5 тисяч доларів.

- Зорі пропонували програти Динамо з розривом у 2 м’ячі. Коефіцієнт саме на такий розклад був 5 до 1. Результат матчу 1:3.

- один із підозрюваних – футбольний арбітр, який минулого сезону закінчив кар’єру саме через підозру в договірних матчах.

Поліція впіймала на гарячому організаторів договірного матчу в Запоріжжі

І тепер найсмішніше.

Гроші зловмисники передавали в закладі громадського харчування McDоnalds.

Назар Холодницький не спить", – написав Андріюк у своєму Facebook.