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Андриевский: Шахтер – самый принципиальный соперник, так нас еще в школе учили

2 августа 06:30 4 Читати українською
Андриевский: Шахтер – самый принципиальный соперник, так нас еще в школе учили
Александр Андриевский / Фото ФК Динамо

Полузащитник Динамо Александр Андриевский поделился ожиданиями от матча против Шахтера.

"Последние матчи против Шахтера показали, что по тактике наш тренерский штаб подбирает правильный план. А уж какой он будет на этот раз – решать главному тренеру. Мы будем играть так, как он нам скажет, попробуем выполнить все установки на игру.

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Если речь об атаке "горняков", то это Марлос и Тайсон, прежде всего. Очень острые футболисты, быстрые, техничные. Конечно, очень многое зависит и от Ярослава Ракицкого, особенно в построении их атак.

Еще в детской школе Динамо нас учили, что Шахтер – наш самый принципиальный соперник. Сейчас ощущение и понимание этого все еще во мне", – цитирует Андриевского официальный сайт киевлян.

Напомним, матч 3-го тура УПЛ Динамо - Шахтер состоится 3 августа, начало в 19:00.

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Динамо Киев - Шахтер: Пятница 03 августа 2018

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