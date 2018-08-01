Динамо – Шахтер: "ультрас" киевлян придут на матч с туалетной бумагой в знак протеста против ФФУ

Фанаты киевского Динамо организуют интересную акцию протеста против ФФУ на матче 3 тура УПЛ против Шахтера.

Фанаты киевского Динамо считают, что решение ФФУ стали не дороже туалетной бумаги, поэтому организуют акцию протеста в матче против Шахтера. В частности, каждого фаната Динамо призывают принести на стадион туалетную бумагу, информирует WBC Ультрас Динамо.

В своем письме киевляне перечислили 12 противоречивых решений ФФУ: назначение Павелко и.о. президента ФФУ с нарушением регламента, назначение в КДК ФФУ людей, которые не работали в футбольной сфере, безнаказанность Мариуполя и Горняк-Спорта за договорной матч, техническое поражение Полтавы в Кубке против Шахтера из-за плохого поля, попадание Вереса в УПЛ не по спортивному принципу, увеличение наказания Динамо за поведение фанатов во время Суперкубка-2017 после апелляции, мягкое наказание игроков и тренеров Шахтера за нападение на арбитра после матча с Зарей, учет 6 месяцев игровой карьеры Срны в срок 17-месячной дисквалификации за допинг, прощение Бернарда за неприличный жест в сторону фанатов Динамо, обвинения Цыганкова в симуляции после фола Веллингтона Нема в последнем туре прошлого чемпионата, допуск стадиона Десны к участию в УПЛ, мягкое наказание Исмаили за удар соперника в лицо.

Матч 3 тура УПЛ Динамо – Шахтер состоится в пятницу, 3 августа.

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