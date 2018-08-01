Андрієвський: Шахтар – найпринциповіший суперник, так нас ще в школі вчили

Півзахисник Динамо Олександр Андрієвський поділився очікуваннями від матчу проти Шахтаря.

"Останні матчі проти Шахтаря показали, що по тактиці наш тренерський штаб підбирає правильний план. А вже який він буде цього разу – вирішувати головному тренеру. Ми будемо грати так, як він нам скаже, спробуємо виконати всі настанови на гру.

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Якщо мова про атаку "гірників", то це Марлос і Тайсон, передусім. Дуже гострі футболісти, швидкі, технічні. Звичайно, дуже багато залежить і від Ярослава Ракицького, особливо у побудові їхніх атак.

Ще в дитячій школі Динамо нас вчили, що Шахтар – наш найпринциповіший суперник. Зараз відчуття і розуміння цього все ще в мені", – цитує Андрієвського офіційний сайт киян.

Нагадаємо, матч 3-го туру УПЛ Динамо – Шахтар відбудеться 3 серпня, початок о 19:00.

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