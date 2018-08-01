toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ТРАНСФЕРИ АНДРІЙ ЛУНІН МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД - РЕАЛ МАДРИД

Андрієвський: Шахтар – найпринциповіший суперник, так нас ще в школі вчили

2 серпня 06:30 3 Читать на русском
Андрієвський: Шахтар – найпринциповіший суперник, так нас ще в школі вчили
Олександр Андрієвський / Фото ФК Динамо

Півзахисник Динамо Олександр Андрієвський поділився очікуваннями від матчу проти Шахтаря.

"Останні матчі проти Шахтаря показали, що по тактиці наш тренерський штаб підбирає правильний план. А вже який він буде цього разу – вирішувати головному тренеру. Ми будемо грати так, як він нам скаже, спробуємо виконати всі настанови на гру.

Динамо – Шахтар: "ультрас" киян прийдуть на матч з туалетним папером в знак протесту проти ФФУ

Якщо мова про атаку "гірників", то це Марлос і Тайсон, передусім. Дуже гострі футболісти, швидкі, технічні. Звичайно, дуже багато залежить і від Ярослава Ракицького, особливо у побудові їхніх атак.

Ще в дитячій школі Динамо нас вчили, що Шахтар – наш найпринциповіший суперник. Зараз відчуття і розуміння цього все ще в мені", – цитує Андрієвського офіційний сайт киян.

Нагадаємо, матч 3-го туру УПЛ Динамо – Шахтар відбудеться 3 серпня, початок о 19:00.

Скільки отримують тренери УПЛ – у більшості смішна зарплата, а Хацкевич не конкурент Фонсеці

Україна3 тур

Динамо - Шахтар: П'ятниця 03 серпня 2018

Динамо
до матчу
2
дн
:
1
год
:
10
хв
Шахтар
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Динамо Динамо Олександр Андрієвський Олександр Андрієвський Динамо - Шахтар
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
4
год
:
10
хв
Арсенал
22:00
Челсі
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук