Динамо разгромило Флору в товарищеском матче. Смотрите видео голов и обзор матча.

Динамо мощно провело первый тайм и получило преимущество в два гола. Викентий Волошин после сольного прохода "прошил" голкипера соперников, а Никита Бурда удачно подключился к атаке.

Динамо разгромило Флору на свое 95-летие – дебютный гол 21-летней надежды, большой камбэк, привет Путину и снова Ванат

На 60-й минуте Ванат оформил разгром эстонцев. Голкипер отразил удар Вивчаренко, но молодой форвард Динамо был первым на добивании – 0:3.