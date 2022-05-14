Півзахисник Динамо Олександр Андрієвський не стримав сліз під час прес-конференції після благодійної гри з естонською Флорою.

"Я також хотів би насамперед подякувати Флорі, а також усім естонцям. Ми відчуваємо вашу підтримку, і це для нас дуже цінно у такий складний момент. Велике вам дякую.

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Як перемикаємось між спортивною та емоційною складовими гри? Це складно передати словами (на цих словах Андрієвський не втримав сліз – прим.). Насамперед думаю про наш народ, який зараз переживає важкий період. Ми віримо, що скоро все закінчиться нашою перемогою і залишиться у минулому, як страшний сон. Хочу подякувати європейським країнам, усім, хто підтримує Україну, це дуже цінно, ми всі це відчуваємо. Разом ми переможемо фашизм. Справді, зараз важко говорити безпосередньо про футбол.

Також хочу подякувати нашим захисникам, ЗСУ – вони більше, ніж герої. Ми всім серцем та душею з ними. Уся наша команда, тренерський штаб, персонал допомагає як може. Думаю, тут ми можемо бути найбільш ефективними для них та для нашої країни", – поділився Андрієвський на післяматчевій прес-конференції.

Зауважимо, що Динамо навіть попри відсутність збірників не залишило шансів естонській Флорі (3:0). Голами відзначались Вікентій Волошин, Микита Бурда та Владислав Ванат.

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