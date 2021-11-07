Ассистента Андрея Шевченко в сборной Украины Андера Малдеры, скорее всего, не будет среди коучей "грифонов".

Футбольное сообщество находится в ожидании назначения Андрея Шевченко на должность главного тренера Дженоа. По информации СМИ, это должно произойти в понедельник, 8 ноября.

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Тем временем журналисты продолжают тасовать будущий тренерский штаб "грифонов". По сообщению Telegram-канала "Бомбардир" не будет в команде Шевченко Андреа Малдеры, работавшего тренером-аналитиком в сборной Украины.

В то же время, как информирует ilgiornale, будут ассистировать Андрею Мауро Тассотти и Луиджи Ночентини. Раньше оба помогали Шевченко в национальной команде. Ночентини также работал помощником тренера в СК Днепр-1.

Напомним, ранее главным кандидатом на должность наставника Дженоа был Андреа Пирло, но украинский специалист в последний момент опередил экс-коуча Ювентуса.

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