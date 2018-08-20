Севилья разгромила Райо Вальекано благодаря хет-трику Андре Силвы, Уэска дебютировала в Примере с победы

В 1 туре испанской Ла Лиги новичок Севильи Андре Силва выдал невероятный матч и уничтожил Райо Вальекано (1:4).

Уэска ​​впервые в истории вышла в Примеру. Дебютный матч в элитном дивизионе завершился для арагонцев триумфально – команда в гостях победила Эйбар. На старте встречи Алекс Гальяр вывел Уэску ​​вперед, а в конце первого тайма он же удвоил преимущество. Хозяева ответили лишь одним взятием ворот от Эскаланте.

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Севилья уже давно вкатилась в сезон – квалификация Лиги Европы и проигранный Барселоне Суперкубок Испании. Сегодня в составе андалусийцев феерил новичок Андре Силва, который приехал из Милана на правах аренды. Португальский форвард еще до перерыва забил Райо Вальекано дважды, а во втором тайме оформил хет-трик.

Таким образом, Силва в первом матче Примеры за Севилью забил больше, чем за весь прошлый сезон Серии А в Милане. Голы Васкеса и Ембарбы только дополнили общую картину поединка на "Кампо-де-Вальекас".

Испания. Примера, 1 тур

Эйбар – Уэска – 1:2

Голы: Эскаланте, 69 – Гальяр, 5,40

Райо Вальекано – Севилья – 1:4

Голы: Эмбарба, 85 (пен) – Васкес, 15, Силва, 31, 45, 80