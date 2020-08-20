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Андерсон не хочет оставаться в Вест Хэме на следующий сезон – Ярмоленко может потерять звездного партнера

16:14 - Читати українською
Андерсон не хочет оставаться в Вест Хэме на следующий сезон – Ярмоленко может потерять звездного партнера
Фелипе Андерсон и Андрей Ярмоленко / Фото ФК Вест Хэм

Хавбек Вест Хэма Фелипе Андерсон не замечает поддержки от главного тренера.

Фелипе Андерсон хотел бы перейти в другой клуб, где ему будут чаще доверять место на поле, сообщает The Sun.

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27-летний бразидець сомневается, что будет получать достаточно игровой практики в команде "молотобойцев" под руководством Дэвида Мойеса. По информации СМИ, хавбеком интересуется Лацио, за который он выступал в 2013-2018 годах.

В прошлом сезоне АПЛ Андерсон провел 25 матчей, в которых отметился голом и 4-мя ассистами.

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