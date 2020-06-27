Андерлехт нашел альтернативу Михайличенко – трансфер лидера Зари под угрозой срыва

Защитник Зари может не оказаться в Андерлехте, который, по слухам, интересуется талантливым игроком. Бельгийцы рассматривают и другую кандидатуру.

Андерлехт, который якобы интересуется Богданом Михайличенко, может отказаться от трансфера экс-игрока киевского Динамо. Брюссельский клуб нацелился на Гидеона Менса, выступающего на правах аренды за Зюлте-Варегем. Контракт 21-летнего ганца принадлежит австрийскому РБ Зальцбург, сообщает Kw.be.

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Андерлехт хочет взять Менса в аренду с правом выкупа. Контракт левого защитника с РБ Зальцбург рассчитан до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает его в 2,7 млн евро.

Отметим, ранее Виктор Скрипник подтвердил, что Михайличенко интересует другие клубы. В текущем сезоне 23-летний защитник сыграл за Зарю 30 поединков во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 4 ассиста.

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