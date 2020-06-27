Андерлехт знайшов альтернативу Михайліченку – трансфер лідера Зорі під загрозою зриву

Захисник Зорі може не опинитися в Андерлехті, який, за чутками, цікавиться талановитим гравцем. Бельгійці мають й іншу кандидатуру.

Андерлехт, який начебто цікавиться Богданом Михайліченком, може відмовитися від трансферу екс-гравця київського Динамо. Брюссельський клуб націлився на Гідеона Менса, який виступає на правах оренди за Зюлте-Варегем. Контракт 21-річного ганця належить австрійському РБ Зальцбург, повідомляє Kw.be.

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Андерлехт хоче взяти Менса в оренду з правом викупу. Контракт лівого захисника з РБ Зальцбург розрахований до літа 2024 року. Transfermarkt оцінює його у 2,7 млн євро.

Зауважимо, раніше Віктор Скрипник підтвердив, що Михайліченко цікавить інші клуби. У поточному сезоні 23-річний захисник зіграв за Зорю 30 поєдинків у всіх турнірах, забив 3 голи та віддав 4 асисти.

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