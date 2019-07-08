Андер Эррера: ПСЖ – крупнейший французский клуб, чувствую себя везунчиком

Полузащитник ПСЖ Андер Эррера рассказал, почему выбрал именно парижский клуб.

"Когда к вам проявляет интерес клуб с большим проектом, который постоянно развивается, располагается в одном из красивейших городов мира, принять решение не очень сложно.

ПСЖ объявил о подписании Андера Эрреры

Покидая такой великий клуб, как Манчестер Юнайтед, вы перебираетесь в такие места, как Париж. Там базируется крупнейший французский клуб, в котором играет один из лучших футболистов в мире. Не каждому выпадает возможность играть в ПСЖ. Поэтому я чувствую себя везунчиком", – цитирует Эрреру RMC.

Отметим, что в составе Манчестер Юнайтед Андер Эррера провел 189 матчей, забил 20 голов и отдал 27 голевых передач.

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