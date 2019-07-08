Андер Еррера: ПСЖ – найбільший французький клуб, відчуваю себе везунчиком

Півзахисник ПСЖ Андер Еррера розповів, чому обрав саме паризький клуб.

"Коли до вас проявляє інтерес клуб з великим проектом, який постійно розвивається, розташовується в одному з найкрасивіших міст світу, прийняти рішення не дуже складно.

ПСЖ оголосив про підписання Андера Еррери

Залишаючи такий великий клуб, як Манчестер Юнайтед, ви перебираєтесь в такі місця, як Париж. Там базується найбільший французький клуб, в якому грає один з найкращих футболістів в світі. Не кожному випадає нагода грати в ПСЖ. Тому я відчуваю себе везунчиком", – цитує Ерреру RMC.

Зазначимо, що у складі Манчестер Юнайтед Андер Еррера провів 189 матчів, забив 20 голів і віддав 27 гольових передач.

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