Эдер Милитао не играет с середины августа из-за травмы крестообразной связки. В воскресном матче с Вильярреалом (4:1) тренер мадридцев также лишился Давида Алабы – австриец получил такую же травму. Таким образом, двумя доступными номинальными центральными защитниками Реала остались только Антонио Рюдигер и Начо. Однако главный тренер "бланкос" Карло Анчелотти не станет просить подкрепления в зимнее трансферное окно.

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Итальянский специалист начнёт работать над альтернативным решением. "Орельен Чуамени теперь является первым кандидатом на позицию центрального защитника. Он отлично справился с этой ролью против Осасуны. Конечно, это не его естественная позиция, но мы переживаем чрезвычайную ситуацию, и я считаю, он сможет её решить", – цитирует Анчелотти Voetbal International.

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