Едер Мілітао не грає з середини серпня через травму хрестоподібної зв'язки. У недільному матчі з Вільяреалом (4:1) тренер мадридців також залишився без Девіда Алаби – австрієць отримав таку саму травму. Таким чином, двома доступними номінальними центральними захисниками Реала залишилися тільки Антоніо Рюдігер і Начо. Однак головний тренер "бланкос" Карло Анчелотті не стане просити підкріплення в зимове трансферне вікно.

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Італійський фахівець почне працювати над альтернативним рішенням. "Орельєн Чуамені тепер є першим кандидатом на позицію центрального захисника. Він відмінно впорався з цією роллю проти Осасуни. Звичайно, це не його природна позиція, але ми переживаємо надзвичайну ситуацію, і я вважаю, він зможе її вирішити", – цитує Анчелотті Voetbal International.

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