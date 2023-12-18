Защитник мадридского Реала Дэвид Алаба травмировался в матче 17-го тура испанской Ла Лиги с Вильяреалом (4:1). Оборонец повредил левую ногу в единоборстве с Жераром Морено и был заменен на 34-й минуте.

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Как рапортует официальный сайт "сливочных", у 31-летнего игрока диагностирован разрыв крестообразной связки левого колена. В ближайшее время он будет прооперирован.

Обычный срок восстановления в таких случаях составляет в среднем от пяти до семи месяцев. Вероятнее всего, игрок пропустит и чемпионат Европы. В плей-офф Лиги чемпионов австриец уже точно не сыграет.

Напомним, Алаба уже третий игрок Реала в текущем сезоне с разрывом крестообразных связок. Ранее подобные травмы получили голкипер Тибо Куртуа и защитник Эдер Милитао.

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