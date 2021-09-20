"Они сыграли очень хорошо против нас, я думаю, они имеют все шансы снова выиграть Скудетто. Хотя я и считаю, что в Серии А все равны.

Анчелотти назвал игрока, который должен тянуть Реал на своих плечах – это не Бензема

У Ювентуса есть отдельные проблемы, они потеряли уверенность и не могут непрерывно побеждать. В футболе это часто случается, но все может снова вернуться", – цитирует Анчелотти AS.

К слову, в первом туре Лиги чемпионов Реал минимально переиграл Интер. Второе очное противостояние испанской и итальянской команд запланировано на 7 декабря.

Ювентус вже у зоні вильоту, невдачі Гвардіоли і Моурінью, Баварія лякає Динамо, а Мессі каламутить воду – огляд вікенду