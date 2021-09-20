Анчелотти спрогнозировал, кто станет чемпионом Серии А в сезоне 2021/22
Главный тренер мадридского Реала Карло Анчелотти похвалил Интер, вспомнив недавний поединок в Лиге чемпионов.
"Они сыграли очень хорошо против нас, я думаю, они имеют все шансы снова выиграть Скудетто. Хотя я и считаю, что в Серии А все равны.
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У Ювентуса есть отдельные проблемы, они потеряли уверенность и не могут непрерывно побеждать. В футболе это часто случается, но все может снова вернуться", – цитирует Анчелотти AS.
К слову, в первом туре Лиги чемпионов Реал минимально переиграл Интер. Второе очное противостояние испанской и итальянской команд запланировано на 7 декабря.
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