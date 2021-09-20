"Вони зіграли дуже добре проти нас, я думаю, вони мають всі шанси знову виграти Скудетто. Хоча я й вважаю, що в Серії А всі досить рівні.

Анчелотті назвав гравця, який має тягнути Реал на своїх плечах – це не Бензема

У Ювентуса є окремі проблеми, вони втратили впевненість і не можуть безперервно перемагати. У футболі це часто трапляється, але все може знову повернутись", – цитує Анчелотті AS.

До слова, у першому турі Ліги чемпіонів Реал мінімально переграв Інтер. Друге очне протистояння іспанської та італійської команд заплановане на 7 грудня.

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