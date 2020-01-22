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Анчелотти: Сказал игрокам, что проиграл финал Лиги чемпионов, ведя к перерыву 3:0

18:17 240 Читати українською
Анчелотти: Сказал игрокам, что проиграл финал Лиги чемпионов, ведя к перерыву 3:0
Карло Анчелотти / Фото из открытых источников

Главный тренер Эвертона Карло Анчелотти прокомментировал упущенную победу своей команды в матче против Ньюкасла (2:2).

30’ Мойзе Кин
54’ Доминик Кэлвер-Левин
 
Флориан Лежен 90+4’
Флориан Лежен 90+6’
30’ Мойзе Кин
54’ Доминик Кэлвер-Левин
90+4’ Флориан Лежен
90+6’ Флориан Лежен

"В футболе есть такие вещи, которые предсказать просто невозможно. До первого гола никто бы не подумал, что Ньюкасл сможет сравнять счет. Мы играли качественно, но нужно принять этот результат, потому что в футболе бывают неконтролируемые вещи.

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Конечно, игроки крайне расстроены и разочарованы, но я сказал им, что у меня был подобный печальный опыт. Я проиграл финал Лиги чемпионов, ведя к перерыву со счетом 3:0. К сожалению, в футболе происходят такие вещи", – цитирует Анчелотти издание The Independent.

Напомним, в матче 24-го тура против Ньюкасла Эвертон на своем поле, ведя в счете 2:0, умудрился пропустить на 94 и 96 минутах. Победа сравняла Ньюкасл по очкам с подопечными Анчелотти, и команды в чемпионате Англиии делят 12-13 ступеньки.

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Англия Карло Анчелотти Карло Анчелотти Эвертон - Ньюкасл Ньюкасл Ньюкасл Эвертон Эвертон
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