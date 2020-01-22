Анчелотти: Сказал игрокам, что проиграл финал Лиги чемпионов, ведя к перерыву 3:0

Главный тренер Эвертона Карло Анчелотти прокомментировал упущенную победу своей команды в матче против Ньюкасла (2:2).

"В футболе есть такие вещи, которые предсказать просто невозможно. До первого гола никто бы не подумал, что Ньюкасл сможет сравнять счет. Мы играли качественно, но нужно принять этот результат, потому что в футболе бывают неконтролируемые вещи.

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Конечно, игроки крайне расстроены и разочарованы, но я сказал им, что у меня был подобный печальный опыт. Я проиграл финал Лиги чемпионов, ведя к перерыву со счетом 3:0. К сожалению, в футболе происходят такие вещи", – цитирует Анчелотти издание The Independent.

Напомним, в матче 24-го тура против Ньюкасла Эвертон на своем поле, ведя в счете 2:0, умудрился пропустить на 94 и 96 минутах. Победа сравняла Ньюкасл по очкам с подопечными Анчелотти, и команды в чемпионате Англиии делят 12-13 ступеньки.

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