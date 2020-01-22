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Анчелотті: Сказав гравцям, що програв фінал Ліги чемпіонів, ведучи до перерви 3:0

18:17 428 Читать на русском
Анчелотті: Сказав гравцям, що програв фінал Ліги чемпіонів, ведучи до перерви 3:0
Карло Анчелотті / Фото з відкритих джерел

Головний тренер Евертона Карло Анчелотті прокоментував втрачену перемогу своєї команди у матчі проти Ньюкасла (2:2).

30’ Мойзе Кін
54’ Домінік Келверт-Левін
 
Флоріан Лежен 90+4’
Флоріан Лежен 90+6’
30’ Мойзе Кін
54’ Домінік Келверт-Левін
90+4’ Флоріан Лежен
90+6’ Флоріан Лежен

"У футболі є такі речі, які передбачити просто неможливо. До першого гола ніхто б не подумав, що Ньюкасл зможе зрівняти рахунок. Ми грали якісно, ​​але потрібно прийняти цей результат, тому що у футболі бувають неконтрольовані речі.

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Звичайно, гравці вкрай засмучені і розчаровані, але я сказав, що у мене був подібний сумний досвід. Я програв фінал Ліги чемпіонів, ведучи до перерви з рахунком 3:0. На жаль, у футболі стаються такі речі", – цитує Анчелотті видання The Independent.

Нагадаємо, у матчі 24-го туру проти Ньюкасла Евертон на власному полі, ведучи в рахунку 2:0, примудрився пропустити на 94 і 96 хвилинах. Перемога зрівняла Ньюкасл за очками з підопічними Анчелотті, і команди у чемпіонаті Англіїї ділять 12-13 сходинки.

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Англія Карло Анчелотті Карло Анчелотті Евертон - Ньюкасл Ньюкасл Ньюкасл Евертон Евертон
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