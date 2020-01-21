Ньюкасл в добавленное время дублем спас ничью против Эвертона, Астон Вилла вырвала победу в Уотфорда

Во вторник, в рамках 24-го тура чемпионата Англии, состоялось несколько поединков. Счет и отчет о матчах читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Англии 2019/20, 24-й тур

Астон Вилла – Уотфорд – 2:1

Голы: Луис, 68, Нгойо, 90+5 – Дини, 38

Борнмут – Брайтон – 3:1

Голы: Вилсон Х., 36, Грос, 41 (аг.), Вилсон К., 74 – Муй, 82

Эвертон – Ньюкасл – 2:2

Голы: Кин, 30, Келверт-Левин, 54 – Лежен, 90+4, 90+6

Кристал Пелас – Саутгемптон – 0:2

Голы: Редмонд, 22, Армстронг, 48

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Соседи-неудачника турнирной таблицы – Астон Вилла и Уотфорд – провели фактически равный первый тайм, однако во владении мячом немного преобладали хозяева. Незадолго до перерыва Трой Дини выпрыгнул навстречу навесной передаче и головой переправил мяч под перекладину. За секунду до свистка он мог удваивать преимущество своей команды, однако кожаный пролетел мимо левой стойки.

После перерыва Дин Смит решил выпустить на поле Дугласа Луиса и, как показало время, не ошибся. Бразильский полузащитник воспользовался неуверенной игрой Бена Фостера, который уже в падении выбил мяч прямо на ногу вингеру, и пушечным выстрелом вогнал мяч в угол ворот. А на пятой компенсированной минуте Эзри Нгойо выстрелом в девятку вырвал для Астон Виллы такую ​​желанную победу.

Обладатель предпоследней ступени Борнмут принимал еще одного аутсайдера Брайтон. "Чайки" в середине тайма могли открывать счет: Нил Мопей не смог переиграть Арона Ремсдейла, которому удался неплохой сейв. Впоследствии Харри Уилсон шокировал гостей, прошив голкипера выстрелом в угол ворот. Под конец тайма Паскаль Грос, пытаясь выбить мяч из своей штрафной, срезал его в собственные ворота и хозяева ушли на перерыв, ведя в счете 2:0.

На 74-й минуте Каллум Уилсон перехватил мяч после того, как тот отскочил от пятки защитника, ворвался во вратарскую и, обыграв голкипера в районе одиннадцатиметровой отметки, закатил круглого в пустые ворота. Под конец тайма Аарон Муй сумел один гол отквитать – мяч после выстрела с линии штрафной рикошетом от штанги влетел в сетку.

Эвертон в середине первого тайма создал великолепную комбинацию и вышел вперед: Бернард, заметив забегание Мойзе Кина, выдал зрячий навес в штрафную. 19-летний итальянец, получив мяч, на мгновение остановился в окружении трех защитников и резко пробил мимо голкипера.

После перерыва Доминик Кэлверт-Левин, получив передачу от Люки Диня во вратарской площадке, направил мяч в правый угол ворот. Эвертон уже ждал финального свистка, когда на четвертой добавленной минуте Флориан Лежен после подачи со штрафного ударом через себя один гол отыграл. А через мгновение, после удара со штрафного, он же оказался самым расторопным во вратарской площадке и "запихнул" мяч в ворота. Невероятный камбэк в добавленное время!

Кристал Пэлас усилиями Натана Редмонда открыл счет уже в середине тайма: полузащитник парашютом с центра поля получил мяч перед штрафной, развернулся и, пройдя несколько метров, прицельно пробил с линии в левую девятку. Сразу после перерыва Стюарт Армстронг метров с тридцати ударом по центру ворот перебросил голкипера и удвоил преимущество своей команды. Хозяева, к сожалению, не смогли создать хотя бы один опасный момент и матч закончился уверенной победой "святых".

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА АНГЛИИ