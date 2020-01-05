Анчелотти прокомментировал вылет Эвертона из Кубка Англии

Главный тренер Эвертона Карло Анчелотти подытожил поражение от Ливерпуля (0:1) в матче 1/32 Кубка Англии.

"Разочарование для меня заключается в том, что мы имели много возможностей и не смогли забить.

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Мы разочарованы, но должны переориентироваться на Премьер-лигу. Я думаю, что мы могли бы играть лучше. Мы выбегали в контратаки и имели некоторые возможности, но нам трудно было создавать моменты позиционно. Мы не смогли остаться на своем уровне во втором тайме, так как они сильно давили. Нам надо работать каждый день, чтобы пытаться совершенствоваться. Мы вылетели из этого соревнования, поэтому нужно сосредоточиться на следующей игре АПЛ. У нас есть возможность двигаться вверх по таблице, именно это – наша цель", – приводит слова Анчелотти ВВС.

Напомним, Эвертон занимает 11 строчку чемпионата Англии, имея в своем активе 25 очков после 21 тура.

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