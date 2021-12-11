"Такі матчі – завжди тиск на футболістів. Але я не хочу зациклювати увагу гравців на цьому протистоянні, навіть якщо завдяки можливій перемозі ми відірвемося в таблиці.

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Шлях довгий, а ми поки що показали, що виступаємо краще за інших. Чемпіон не визначиться у цій зустрічі. Нам протистоятиме важкий суперник. Сімеоне зробив з Атлетіко один із найсильніших колективів Європи. Хотілося б повторити його шлях, залишившись у клубі на довгі роки. Це унікальне досягнення", – цитує Анчелотті Marca.

Чинний чемпіон Ла Ліги Атлетіко підходить до матчу з Реалом на 4-й сходинці.

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