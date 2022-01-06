"Лунин очень хорошо играл на линии. Иногда он допускал ошибки в игре ногами, но мне нравится вратарь, который надежно действует на линии ворот. А игру ногами мы можем исправить.

Сэйвы Лунина в видеообзоре матча Алькояно – Реал – 1:3

Конечно, Андрей может стать еще лучше, если будет иметь больше игровой практики. Я не говорил, что в Кубке Испании будет играть только Лунин, но не сказал, что все игры в Ла Лиге – собственность Куртуа", – цитирует Анчелотти Marca.

Напомним, в матче 1/16 финала Кубка Испании Лунин впервые в сезоне вышел в основе Реала и помог "сливочным" одержать победу над третьелиговым Алькояно (3:1).

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