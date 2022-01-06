"Лунін дуже добре грав на лінії. Іноді він припускався помилок у грі ногами, але мені подобається воротар, який надійно діє на лінії воріт. А гру ногами ми можемо виправити.

Сейви Луніна у відеоогляді матчу Алькояно – Реал – 1:3

Звичайно, Андрій може стати ще кращим, якщо матиме більше ігрової практики. Я не говорив, що в Кубку Іспанії гратиме лише Лунін, але й не сказав, що всі ігри в Ла Лізі – власність Куртуа", – цитує Анчелотті Marca.

Нагадаємо, у матчі 1/16 фіналу Кубка Іспанії Лунін вперше в сезоні вийшов в основі Реала і допоміг "вершковим" здобути перемогу над третьоліговим Алькояно (3:1).

Лунін помстився Алькояно в другому матчі за Реал – Мадрид завдяки українцю та удачі пройшов далі в Кубку Іспанії