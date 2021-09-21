Главный тренер мадридского Реала Карло Анчелотти не в восторге от возможного более частого проведения Мундиаля.

"Каждые два года? Раз уж зашол такой разговор, то давайте проводить чемпионат мира каждый год. С графиком матчей есть серьезные проблемы. Необходимые какие-то изменения.

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В календаре есть поединки, которые не имеют большого значения. ФИФА и УЕФА следует это обдумать. Да, сейчас они, вероятно, не согласны друг с другом, но нагрузка на футболистов слишком большая", – цитирует Анчелотти Marca.

Напомним, ФИФА во главе с президентом Джанни Инфантино активно продвигает идею проведения Мундиаля каждые два года. Сейчас же турнир проходит раз в 4 года, а ближайший запланирован на ноябрь-декабрь 2022-го.

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