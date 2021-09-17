Предложение ФИФА о проведении чемпионата мира раз в 2 года была раскритикована руководством Немецкого футбольного союза.

"Немецкий футбольный союз (далее – НФС) полностью поддерживает позицию УЕФА, согласно которому решение по такому важному вопросу не может быть принято без согласия европейских ассоциаций и европейского футбола. НФС считает непонятным, что высшее руководство ФИФА, вопреки всем принципам надлежащего управления, предпочло представить предложение "легендам ФИФА" и распространить новости о встрече в СМИ, а не сначала проконсультироваться с членами своей собственной Рады.

Чеферин выступил против инициативы ФИФА о проведении чемпионата мира каждые два года

14 сентября 2021 года президент УЕФА Александр Чеферин написал президенту ФИФА Джанни Инфантино письмо с просьбой как можно скорее созвать встречу с УЕФА и его европейскими ассоциациями-членами. Это совершенно необходимо для того, чтобы они детально ознакомились с предложениями ФИФА и чтобы проинформировать ФИФА о серьезных опасениях и потенциальные последствиях предложений по реформе для европейских ассоциаций и европейского футбола в целом.

НФС, как и все другие европейские национальные ассоциации, лиги и клубы, серьезно пострадает от моделей реформ, которые, видимо, были обсуждены в Дохе (столица Катара – прим.). Изменение текущего четырехлетнего цикла чемпионата мира на двухлетний формат станет серьезным ударом по футболу в Германии, Европе, но также и во всем мире", – говорится в заявлении Немецкого футбольного союза.

ФИФА во главе с президентом организации Джанни Инфантино активно продвигают идею проведения ЧМ каждые два года. Напомним, сейчас турнир проходит раз в 4 года.

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