"Кожні два роки? Раз вже зайшла така розмова, то нумо проводити чемпіонат світу щороку. З графіком матчів є серйозні проблеми. Необхідні якісь зміни.

Німецький футбольний союз різко виступив проти реформи чемпіонату світу

У календарі є поєдинки, які не мають великого значення. ФІФА і УЄФА слід це обміркувати. Так, зараз вони, ймовірно, не згодні один з одним, але навантаження на футболістів занадто велике", – цитує Анчелотті Marca.

Нагадаємо, ФІФА на чолі з президентом Джанні Інфантіно активно просуває ідею проведення Мундіалю кожні два роки. Зараз же турнір відбувається раз на 4 роки, а найближчий запланований на листопад-грудень 2022-го.

Бора Мілутіновіч і його п'ять походів за трофеєм