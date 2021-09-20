Он тренировал на пяти подряд чемпионатах мира. Покорял континенты, поражал открытостью и не оставлял равнодушным. Вспоминаем уникального и неповторимого Бору Милутиновича и его пять Мундиалей.

В сентябре 1944-го в городке Байина-Башта, который очень сильно пострадал во время Второй мировой войны, на свет появился Велибор Милутинович. Война забрала у него отца, а вскоре из-за туберкулеза отошла в вечность и мама. Велибор, его сестра и двое братьев воспитывались тетей: "Нас воспитала тетя, улица и футбол", – вспоминал много лет спустя Бора. Старшие братья Боры, Милорад и Милош, также стали футболистами, выступали за белградский Партизан и играли в сборной Югославии.

Милорад, Милош и Бора Милутиновичи / фото из соцсетей

Профессиональная карьера Боры началась в конце пятидесятых, а уже в 1960-м он стал игроком Партизана, где уже выступал Милорад. В то время Милош играл за мюнхенскую Баварию. Вообще футбольный путь трех братьев объединили два белградские клубы – каждый из Милутиновичей выступал за Партизан и ОФК.

Бору трудно было назвать ключевым исполнителем "гробарей", хотя в составе этой команды от становился чемпионом Югославии. В 1966 году Партизан пробился в финал Кубка чемпионов, где уступил Реалу 1:2, правда, на тот момент Бора уже отправился в ОФК.

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Потом самый молодой из братьев Милутиновичей отправился в швейцарский Винтертур, а потом перебрался во Францию, где играл за Монако, Ниццу и Руан. Завершал карьеру футболиста Велибор в мексиканском УНАМ Пумас, где в 1977-м начал тренерскую деятельность в 32-летнем возрасте. Вместе с "пумам" Бора выиграл чемпионат и Кубок страны. В 1983-м он возглавил свою первую национальную команду – Мексику.

Попытка №1 – Мексика (1986)

Премьерная попытка сербского специалиста оказалась наиболее успешной. На домашнем чемпионате мексиканцы пробились в четвертьфинал. В окончательную заявку от Милутиновича попали шесть экс-подопечных из УНАМ Пумас. Единственным легионером в составе Мексики оказался нападающий мадридского Реала Уго Санчес. В первом туре мексиканцы победили Бельгию под руководством Ги Тиса (2:1), затем упустили победу в битве с Парагваем (1:1) и победили Ирак (1:0).

Бора в Мексике / фото из соцсетей

1/8 финала мексиканского мундиаля запомнилась драматическим вылетом СССР в дуэли с Бельгией. В тот же день несколькими часами ранее команда Милутиновича победила Болгарию 20. В четвертьфинале Мексика лишь в серии пенальти проиграла ФРГ – Тони Шумахер потянул два удара мексиканцев. Немецкая машина остановилась только в финале, где проиграла Аргентине.

"Сербы и мексиканцы – это одно и то же", – говорил Бора. – Одинаковые ощущения и атмосфера. Я больше мексиканец, чем югослав". Кстати, Милутинович расстался с первой женой из-за того, что ей сложно было адаптироваться в новой среде. В 1986-м вторая жена Боры подарила ему дочь, которую назвали в честь его мамы – Даринкой.

Попытка №2 – Коста-Рика (1990)

Марафон Мундиалей нашел свое продолжение через четыре года. Милутинович возглавил сборную Коста-Рики за несколько месяцев до старта турнира и сразу начал с кардинальных решений – оставил за пределами заявки шесть ключевых исполнителей, в том числе и капитана. Это при том, что для этой сборной тот чемпионат мира был дебютным. Кроме того, в Италию, где проходил турнир, Милутинович с командой прибыли за несколько недель до старта. И это дало результат – в группе костариканцы финишировали вслед за Бразилией. Зато и Шотландию, и Швецию подопечные Боры победили.

В поединке 1/8 финала сборной Чехословакии удалось одолеть костариканцев со счетом 4:1 благодаря хет-трику Томаша Скухравы (это при том, что до 63-й минуты сохранялся равный счет). Несмотря на вылет, премьера Коста-Рики на Мундиале оказалась довольно неплохой.

Попытка №3 – США (1994)

Следующий чемпионат мира снова не обошелся без Милутиновича, который тренировал "домашнюю" страну – Соединенные Штаты принимали Мундиаль. Говорят, Милутинович переехал в США по протекции Франца Бекенбауэра. Одно из первых противоречивых решений Боры в новой команде – требование срезать волосы, которое он выдвинул колоритному защитнику Алекси Лаласу.

Бора был чрезвычайно важным для меня, потому что он верил в меня и давал мне возможности, но он проверял нас по-разному. Срезать волосы? Я разозлился. Я кричал и говорил об Америке и индивидуальности. Как вы могли заставить меня это сделать? Но я так сильно хотел быть в команде, что постригся. Когда тренер посмотрел на меня, то не сказал ни слова и вообще никогда больше не говорил ничего о моих волосах. Это был лишь его способ проверки вещей, – вспоминал Лалас.

Милутинович в сборной США / фото из соцсетей

По регламенту третья позиция в группе выходила в следующий этап – и команда Милутиновича пролезла в игольное ушко. Ничья со Швейцарией, победа над Колумбией (с проклятым автоголом Андреса Эскобара) и поражение Румынии вывели хозяев турнира на Бразилию. Минимальное поражение будущим чемпионам мира из-за гола Бебето 0:1 – досадный, впрочем приличный результат, ставший огромным стимулом для развития соккера в США.

Попытка №4 – Нигерия (1998)

Пилигрим Бора в конце концов оказался в Африке. А в его руках оказалась чрезвычайно талантливая сборная, где сверкали Бабаяро, Олисе, Окоча, Кану, Бабангида и другие молодые звезды. В то время тренера критиковали за чрезмерный прагматизм, однако он знал свое дело.

На удивление всем нигерийцы выиграли свою группу с Парагваем, Испанией и Болгарией. Правда, в 1/8 финала команда Милутиновича все же капитулировала – поражение 1:4 от Дании. Вместе с "суперорлами" Бора в последний раз сыграл в плей-офф чемпионата мира.

Бора в Нигерии / фото goal.com

Попытка №5 – Китай (2002)

Первая и единственная сборная, с которой Чудотворцу, как впоследствии называли Милутиновича, не удалось выйти из группы. Китай не просто проиграл все матчи в группе, но и не забил ни одного мяча. Однако это не помешало Борре стать любимцем китайских болельщиков. К тому же в квалификации сборная Китая выступила очень удачно (12 побед в 14 матчах) и впервые пробилась на Мундиаль.

У нас были проблемы с несколькими травмированными игроками. Я не люблю оправдываться, но у нас не было всей команды. Трудно достичь ожидаемых результатов, если у вас нет полного состава, – объяснял Бора.

Экзотическая тренерская карьера Милутиновича продолжалась в Гондурасе, Ямайке и даже Ираке – Бору никогда не останавливали трудности. Впрочем с этими командами уникальный тренер на Чемпионате мира уже не играл.

"Я не знаю, путешественник я или нет. Безусловно, правда в том, что сербы по своей природе – кочевники. Хорошо путешествовать и познавать мир. Прожить жизнь, полную приключений. Приключений, которые, к счастью, в моем случае, были удачными. Я чувствовал себя счастливым во всех странах, где побывал в своей жизни. Во всех из них я смог сделать отметку. Это важно для меня", – сказал однажды Милутинович.