"Я не думаю, что успехи в Примере – это эффект Анчелотти. Команда позволяет быть мне спокойным, ведь футболисты знают, что делать. Они очень хорошо проявляют себя на поле. Это настоящая команда. Задание тренера просто собрать все эти невероятные качества для победы.

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Да, сейчас Реал – фаворит чемпионата. Но нужно сохранять концентрацию, потому что любая расслабленность может дорого обойтись. Мне очень нравится, как мы действуем в обороне. Мы усовершенствовали защиту, стали более солидными. Высокого прессинга нет, потому что с низким блоком у нас больше возможностей для контратак.

Я очень доволен работой в Реале. Первый этап складывается хорошо. Но я не забываю свой предыдущий опыт в Мадриде. Мы тогда выиграли 22 матча подряд, а затем просели во второй половине сезона. На дистанции есть ловушки, о которых нужно помнить", – цитирует Анчелотти Marca.

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