"Я не думаю, що успіхи в Прімері – це ефект Анчелотті. Команда дозволяє бути мені спокійним, адже футболісти знають, що робити. Вони дуже добре проявляють себе на полі. Це справжня команда. Завдання тренера просто зібрати всі ці неймовірні якості для перемоги.

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Так, зараз Реал – фаворит чемпіонату. Але потрібно зберігати концентрацію, бо будь-яка розслабленість може дорого обійтися. Мені дуже подобається, як ми діємо в обороні. Ми вдосконалили захист, стали соліднішими. Високого пресингу немає, бо з низьким блоком в нас більше можливостей для контратак.

Я дуже задоволений роботою в Реалі. Перший етап складається добре. Але я не забуваю свій попередній досвід у Мадриді. Ми тоді виграли 22 матчі поспіль, а потім просіли в другій половині сезону. На дистанції є пастки, про які потрібно пам'ятати", – цитує Анчелотті Marca.

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