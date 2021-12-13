Реал – Атлетико – 2:0 – видео голов и обзор матча
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Реал победил Атлетико в 17-м туре Примеры. Смотрите видео голов и обзор матча Атлетико.
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Этот матч может оказаться ключевым в борьбе за чемпионство в нынешнем сезоне. Атлетико, чтобы сохранить реальные шансы, нужно было только побеждать. Вместо этоо Реал без сверхусилий положил в свою копилку очередные три очка.
Реал уверенно победил Атлетико в дерби, сделав весомую заявку на чемпионство
"Сливочные" забили по голу в начале каждого из таймов, Винисиус оформил ассистенстский дубль. Реал набрал 42 пункта и укрепил свои позиции на вершине турнирной таблицы. Атлетико остался четвертым с отставанием в 13 очков и игрой в запасе.
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