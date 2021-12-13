Этот матч может оказаться ключевым в борьбе за чемпионство в нынешнем сезоне. Атлетико, чтобы сохранить реальные шансы, нужно было только побеждать. Вместо этоо Реал без сверхусилий положил в свою копилку очередные три очка.

Реал уверенно победил Атлетико в дерби, сделав весомую заявку на чемпионство

"Сливочные" забили по голу в начале каждого из таймов, Винисиус оформил ассистенстский дубль. Реал набрал 42 пункта и укрепил свои позиции на вершине турнирной таблицы. Атлетико остался четвертым с отставанием в 13 очков и игрой в запасе.