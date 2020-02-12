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Анчелотти рассказал, когда Эвертон будет среди претендентов на титулы

18:10 36 Читати українською
Анчелотти рассказал, когда Эвертон будет среди претендентов на титулы
Карло Анчелотти / Фото из открытых источников

Главный тренер Эвертона Карло Анчелотти намекнул руководству, что не стоит с ним прекращать сотрудничество до завершения контракта.

"Я подписал контракт на 4,5 года. И я бы хотел отработать весь контракт, показать свои лучшие качества. А после этого, если будет возможность продолжать, я бы остался и дальше здесь.

Анчелотти объяснил, чем АПЛ лучше Серии А

У клуба большие амбиции, Эвертон хочет быть конкурентоспособным в АПЛ и Европе. Мы работаем над этим. У нас создан хороший фундамент в виде состава. В команде есть молодые игроки, которые прогрессируют. С каждым годом Эвертон будет становиться сильнее.

Думаю, через три года "ириски" смогут претендовать на титулы, и снова станут силой в Европе", – цитирует Анчелотти официальный сайт клуба.

После 25-ти туров АПЛ Эвертон находится на 7-й строчке турнирной таблицы.

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Англия Карло Анчелотти Карло Анчелотти Эвертон Эвертон
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