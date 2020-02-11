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Анчелотти объяснил, чем АПЛ лучше Серии А

20:49 104 Читати українською
Анчелотти объяснил, чем АПЛ лучше Серии А
Карло Анчелотти / фото из соцсетей

Главный тренер Эвертона Карло Анчелотти признался, что в Англии ему работать комфортнее, чем в Италии.

"Действительно, в чемпионате Англии мне дышится легче. Дело не в игре, это не имеет значения. Главное – окружающая среда. В Англии не держат обид.

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Меня раздражают оскорбления, на некоторых итальянских стадионах тебя ненавидят только за то, что ты сменил одну команду на другую. Один человек сидит за скамейкой запасных и оскорбляет тебя все 90 минут матча. В Англии это немыслимо", – цитирует Анчелотти Corriere della Sera.

Добавим, что в течение своей карьеры 60-летний Анчелотти возглавлял Челси и Эвертон в Англии, а также Реджану, Парму, Ювентус, Милан и Наполи в Италии.

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Англия Италия Эвертон Эвертон Карло Анчелотти Карло Анчелотти
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