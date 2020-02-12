Анчелотті розповів, коли Евертон буде серед претендентів на титули

Головний тренер Евертона Карло Анчелотті натякнув керівництву, що не варто з ним припиняти співпрацю до завершення контракту.

"Я підписав контракт на 4,5 роки. І я б хотів відпрацювати весь контракт, показати свої найкращі якості. А після цього, якщо буде можливість продовжувати, я б залишився і далі тут.

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У клубу великі амбіції, Евертон хоче бути конкурентоспроможним в АПЛ і Європі. Ми працюємо на цим. У нас створено хороший фундамент у складі. В команді є молоді гравці, які прогресують. З кожним роком Евертон буде ставати сильнішими.

Думаю, через три роки "іриски" зможуть претендувати на титули, і знову стануть силою в Європі", – цитує Анчелотті офіційний сайт клубу.

Після 25-ти турів АПЛ Евертон перебуває на 7-й сходинці турнірної таблиці.

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