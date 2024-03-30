Вже у неділю, 31 березня, Реал, після паузи, викликаної матчами збірних, у 30-му турі чемпіонату Іспанії прийматиме Атлетік. Наставник "вершкових" Карло Анчелотті провів традиційну передматчеву прес-конференцію, на якій згадав і про українського воротаря своєї команди.

Лунін за крок від нового контракту з Реалом – Мадрид підвищує зарплату без краплі сумніву

"Лунін? Він сильно додав. Він виступає дуже, дуже добре. У нього високий рівень", – цитує Анчелотті Madrid Extra.

Нагадаємо, Лунін нині № 1 у воротах Реала – Кепа Аррісабалага програв конкуренцію українцю, а Тібо Куртуа зазнав чергової травми і не зіграє у цьому сезоні. Раніше повідомлялось, що мадридці запропонували Андрію нову угоду зі значним підвищенням зарплати.

До слова, у поточному сезоні 25-річний кіпер провів за Реал 23 матчі у всіх турнірах, в яких пропустив 19 голів (ще у 10 поєдинках він відстояв "на нуль"). На тижні він безпосередньо допоміг збірній України вийти на Євро-2024. Transfermarkt оцінює воротаря у 16 млн євро.

Лунін на піку – що робити з Реалом?