Анчелотти продолжит тренировать Реал – Перес согласился, что команде необходимы изменения
Карло Анчелотти сохранит свой пост главного тренера, несмотря на провал в Ла Лиге и Лиге чемпионов.
Президент Реала Флорентино Перес не станет увольнять главного тренера команды Карло Анчелотти. Как информирует Marca, босс мадридского клуба считает, что команда нуждается в усилении состава.
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Сообщается, что Перес встретился с Анчелотти после вылета Реала из Лиги чемпионов и сообщил тренеру о том, что рассчитывает на него в следующем сезоне. Таким образом, информация различных инсайдеров о том, что Анчелотти сохранит своё место в статусе наставника Реала только в случае выигрыша ЛЧ, оказалась неправдивой.
Летом Реал намерен усилить свой состав полузащитником дортмундской Боруссии Джудом Беллингемом.
В этом сезоне "сливочные" выиграли только клубный чемпионат мира и Кубок Испании.
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