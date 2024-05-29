"Для меня мой лучший матч – против Барселоны на Монжуике. Кроме победы (4:2, – прим.) мы продемонстрировали великолепную игру, и я думаю, что именно после этого в раздевалке изменилась атмосфера и мы поверили, что можем достичь хороших результатов.

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Не знаю, стал ли я одним из лучших игроков Жироны, или нет, я сосредоточился на команде. Это был тяжелый сезон, в котором я имел несколько травм. Я амбициозен и смотрю в будущее с большим желанием и энтузиазмом. Думаю, лучшее еще впереди", – сказал Цыганков в интервью AS.

Напомним, в текущем сезоне Виктор провел за Жирону 34 матча во всех турнирах, в которых забил 8 голов и отдал 7 ассистов. Его контракт с каталонцами действует до 30 июня 2027 года. Transfermarkt оценивает игрока в 28 млн евро.

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