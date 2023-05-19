Карло Анчелотті збереже свою посаду головного тренера попри провал у Ла Лізі та Лізі чемпіонів.

Президент Реала Флорентіно Перес не стане звільняти головного тренера команди Карло Анчелотті. Як інформує Marca, бос мадридського клубу вважає, що команда потребує посилення складу.

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Повідомляється, що Перес зустрівся з Анчелотті після вильоту Реала з Ліги чемпіонів і повідомив тренеру про те, що розраховує на нього наступного сезону. Таким чином, інформація різних інсайдерів про те, що Анчелотті збереже своє місце в статусі наставника Реала тільки в разі виграшу ЛЧ, виявилася неправдивою.

Влітку Реал має намір посилити свій склад півзахисником дортмундської Борусії Джудом Беллінгемом.

Цього сезону "вершкові" виграли тільки клубний чемпіонат світу і Кубок Іспанії.

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