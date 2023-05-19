Как утверждает Relevo, в мадридском клубе всерьез рассматривают вариант с подписанием 33-летнего форварда.

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Карло Анчелотти просил Реал подписать Хоселу взамен Карима Бензема. С учетом того, что Мариано покинет клуб, наставнику "сливочных" хотелось видеть в команде еще одного форварда. Хосел уже выступал за мадридцев. Он стал игроком Реала летом 2009 года, но сезон после перехода провел в Сельте, своей бывшей команде, на правах аренды. В сезоне-2010/11 Хоселу был лучшим бомбардиром Кастильи (26 голов), а 21 мая 2011 года дебютировал за Реал в матче с Альмерией (8:1), забив гол. Отмечается также, что у испанца не будет проблем в раздевалке, он шурин – (брат женщины) Карвахаля, так что поддержка у него будет.

Реал пока не начал переговоры по поводу возможного трансфера из уважения к Эспаньолу, который бореться за сохранение места в Ла Лиге.

В текущем сезоне Хоселу забил 15 голов и отдал 2 результативных передачи в 31 игре в Ла Лиге. Испанец занимает 3 место в списке лучших бомбардиров чемпионата после Роберта Левандовси из Барселоны (21 гол) и Карима Бензема из Реала (17 голов).

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