Главный тренер Реала Карло Анчелотти очень хотел, чтобы Эдер Милитао впервые после травмы вышел на поле.

Реал одолел Атлетик, а Лунин отыграл почти без ошибок. Впрочем, в компенсированное время Анчелотти заставил украинца отдать мяч сопернику. Тренер жестом приказал выбить в аут. Растерянный Андрей не понимал, что происходит, но выполнил распоряжение.

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Дело в том, что Анчелотти пытался ввести в игру Милитао. Бразильский защитник только что восстановился после тяжелой травмы, из-за которой не играл с августа. Анчелотти сделал все возможное, чтобы подготовленная замена состоялась, а Эдер почувствовал игровой ритм и получил овации Бернабеу.

Лунин проводит великолепный сезон за Реал, подменяя травмированного Куртуа. Украинец в среднем спасает Мадрид от 0,33xGA в каждом матче.