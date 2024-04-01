Головний тренер Реала Карло Анчелотті дуже хотів, щоб Едер Мілітао вперше після травми вийшов на поле.

Реал здолав Атлетік, а Лунін відіграв майже без помилок. Втім, у компенсований час Анчелотті змусив українця віддати м'яч супернику. Тренер жестом наказав вибити в аут. Розгублений Андрій не розумів, що відбувається, але виконав розпорядження.

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Річ у тім, що Анчелотті намагався ввести в гру Мілітао. Бразильський захисник щойно відновився після важкої травми, через яку не грав з серпня. Анчелотті зробив все можливе, щоб підготовлена заміна відбулася, а Едер відчув ігровий ритм і отримав овації Бернабеу.

Лунін проводить чудовий сезон за Реал, підмінюючи травмованого Куртуа. Українець в середньому рятує Мадрид від 0,33xGA у кожному матчі.