Накануне основной голкипер Реала Тибо Куртуа, который почти восстановился от травмы, получил новое повреждение во время тренировки, порвав внутренний мениск правого колена. По прогнозам врачей, бельгиец выбыл минимум на 6-7 недель и больше не сыграет в текущем сезоне.

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Как сообщает Real Madrid Exclusivo, главный тренер мадридцев Карло Анчелотти после этой новости позвонил Андрею Лунину. "Тебе нужно вернуться здоровым после матчей в сборной", – попросил итальянец.

Украинец, выигравший конкуренцию у Кепы Аррисабалаги, до конца сезона будет оставаться № 1 в Реале. Сейчас Андрей находится в лагере национальной команды и готовится к матчу плей-офф отбора на Евро-2024 против Боснии и Герцеговины.

Напомним, Лунин провел за Реал 23 матча во всех турнирах, в которых пропустил 19 голов (еще в 10 поединках отстоял "на ноль").

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